На Запоріжжі починаються інтенсивні бої: місто готується до оборони

На Запоріжжі починаються інтенсивні бої: місто готується до оборони

У Запорізькій області розпочалися інтенсивніші бої з російськими окупантами.

Більше того, загарбники країни-агресорки Російської Федерації готуються до провокацій на Великдень. За попередньою інформацією, російська армія планує обстріляти храми Запорізької області.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, ворог зосередився у визначених районах області. Наразі тривають бої у Пологівському районі. Крім того, російські загарбники намагаються вести наступальні дії на напрямку Покровське-Гуляйполе.

Тим часом обласний центр готується до оборони. У Запоріжжі підрозділи тактичної групи патрулюють блокпости та охороняють важливі об’єкти.

"Патрульна поліція міста та поліція охорони продовжують стежити за громадським порядком. За час комендантської години вони затримали 20 осіб. З них 17 чоловіків, їм вручено повістки", – сказав Анатолій Куртєв.

Як повідомлялося, у Запорізькій області окупанти готують провокації: замальовують літеру Z на техніці і встановлюють прапор України. Зокрема, на Південнобузькому напрямку російські окупанти намагаються зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних позицій.

Читайте також: