На Запоріжжі ППО знищила суперсучасний російський гелікоптер К-52 "Алігатор"

Підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії 21 квітня в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив російський гелікоптер К-52 "Алігатор".

Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога.

Про це повідомили в Нацгвардії України.

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Гелікоптер К-52 "Алігатор" оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю.

Нагадаємо, цього ж дня українські захисники збили російський літак Су-34 на Ізюмському напрямку в Харківській області.

Водночас ППО українських десантників збила російський штурмовик Су-25 та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10".

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