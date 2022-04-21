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На Запоріжжі ППО знищила суперсучасний російський гелікоптер К-52 "Алігатор"

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На Запоріжжі ППО знищила суперсучасний російський гелікоптер К-52 "Алігатор"

Національна гвардія України

Підрозділ протиповітряної оборони Нацгвардії 21 квітня в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив російський гелікоптер К-52 "Алігатор".

Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. 

Про це повідомили в Нацгвардії України.

Гелікоптер К-52 "Алігатор" оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю. 

Нагадаємо, цього ж дня українські захисники збили російський літак Су-34 на Ізюмському напрямку в Харківській області.

Водночас ППО українських десантників збила російський штурмовик Су-25 та багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10".

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