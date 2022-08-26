На Запоріжжі прогриміли вибухи: "бавовна" на ворожих складах та робота ППО

Вибухи пролунали 26 серпня на складах російських окупантів на території Новобогданівської громади Мелітопольського району.

Жителі громади чули декілька вибухів і зараз видно задимлення.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району. Мешканці громади чули декілька вибухів, наразі спостерігається задимлення", – йдеться в заяві.

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"Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів", – додав міський голова.

Водночас очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в області працювала українська ППО, тому було чути звуки вибухів.

"Без паніки! Спрацювала ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!"– закликав голова області.

Згодом Старух повідомив, що з боку Василівки окупанти атакували населені пункті поблизу Запоріжжя.

"Гучні звуки вибухів, що було чутно годину тому в обласному центрі – це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ. З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 26 серпня у Бердянську підірвали авто "заступника начальника" "ДАІ" Олександра Колеснікова. Від отриманих поранень він помер у лікарні.

Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 26 серпня 2022 року

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