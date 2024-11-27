На Запоріжжі РФ вдруге за день атакувала дронами авто з цивільними: є поранені

Водій та пасажир автівки поранені, їх госпіталізували.
У Василівському районі Запорізької області російські війська здійснили атаку за допомогою FPV-дрона на цивільний автомобіль Внаслідок удару поранення отримали двоє людей.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Двоє людей поранено внаслідок атаки FPV-дрона - вороже полювання на цивільних продовжується", - йдеться у повідомленні.
За його інформацією, російські війська атакували автомобіль, в якому перебували двоє цивільних чоловіків, що рухалися дорогою у Василівському районі Запорізької області.
Нагадаємо, 27 листопада російські війська атакували FPV-дроном автомобіль, який доставляв хліб у прифронтові міста Запорізької області. Внаслідок атаки поранено водія.
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