На Запоріжжі росіяни будують багатоешелонну оборону, аби закріпитися, - Генштаб

Загарбники держави-терористки Росії хочуть утримати зайняті позиції на Запоріжжі.

Російські окупанти готуються до побудови багатоешелонної оборони. Таким чином росіяни намагаються утримати окуповані території в Запорізькій області.

Про це 14 травня повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни ведуть активну підготовку для створення ліній оборони.

"На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, розпочалась 80 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Детальнше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу за 14 травня.

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