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На Запоріжжі росіяни обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу: багато загиблих та поранених

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На Запоріжжі росіяни обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу: багато загиблих та поранених

Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти розстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою.

Трагедія сталась у с. Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. 

"Приблизно о 15:40 ворог обстріляв "Градом" с. Мала Токмачка Пологівського району. В одному з дворів знаходилось 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні. 

На місці трагедії загинуло троє осіб. Ще сімох людей поранено, з них троє - у тяжкому стані. 

Нагадаємо, мешканців Оріхова закликають евакуюватися через активні бойові дії.

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