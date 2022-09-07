На Запоріжжі росіяни обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу: багато загиблих та поранених

Російські окупанти розстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою.

Трагедія сталась у с. Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Приблизно о 15:40 ворог обстріляв "Градом" с. Мала Токмачка Пологівського району. В одному з дворів знаходилось 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

На місці трагедії загинуло троє осіб. Ще сімох людей поранено, з них троє - у тяжкому стані.

Нагадаємо, мешканців Оріхова закликають евакуюватися через активні бойові дії.

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