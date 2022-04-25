На Запоріжжі росіяни обстрілюють українськими ракетами, які були їм передані у 90-х під гарантії безпеки

Ракетні атаки, бомбардування з літаків та розстріл українських міст і селищ уздовж лінії фронту з гелікоптерів - біля передової такі атаки росіяни влаштовують майже безперервно.

Водночас, українські воїни, що далі, то частіше і влучніше знищують ворожі повітряні цілі, йдеться в ТСН.

Сповіщення, про повітряну загрозу, у прифронтових районах півдня та сходу України, лунають нині по десятку разів на день. Ті, хто пережив бомбардування, запевняють, що почути ворожу ракету просто нереально. «Раптово, я нічого не зрозуміла. Раптово вилітає вікно і оце все вилітає - розбивається скло всюди. Яким чином я вижила з дитиною, я не уявляю», - розповідає місцева.

Удари сучасними, дорогезними, крилатими ракетами, біля передової тепер трапляються рідше, а натомість, не шкодують вороги боєприпасів класу “повітря-земля”. У виробниче підприємство поблизу Слов'янська, пара ракет прилетіли, вочевидь й вибухнули з різницею у 15 хвилин, лишивши по собі чималі воронки і руйнування.

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Сірий корпус зі склопластику, товстезні дроти, електричні плати, шестерні й величезні запчастини маршового двигуна - саме такі уламки, найчастіше знаходять українські військові біля величезних вирв, у місцях влучання російських ракет. Саме такі снаряди за модернізації здатні нести навіть ядерний заряд. Але іронія долі у тім, що в середині 90-х під час роззброєння і конверсії, Україна передала величезну кількість таких ракет росіянам в обмін на гарантії безпеки. А тепер все це залізяччя, від “гаранта безпеки” летить у бік вільної України.

А на околицях Гуляйполя залишаються уламки від “Овода” - російської високоточної ракети Х-59, ймовірно модифікації МК2. Такі, з повітря по землі, зазвичай запускають пілоти рашиських винищувачів-бомбардувальників Су-24М. Там, де щойно відбомбилась рашиська авіація, суцільна руїна й палає все: споруди, насіння та, навіть земля. А ще залишаються стирчати десятками метрові, небезпечні труби. «Ми витягли просто з хати. Люди нас зупинили і попросили, сказали, що “Град” стирчить на кухні. Ми зайшли, подивились, зрозуміли, що це не “Град”. Елемент боєприпаса, який вішається на вертольоти, так звані, НАРи. В середині гексоген, який розриває. Це призначено для ураження живої сили, тобто для піхоти», - розповідають військові про знайдену знайдену некеровану авіаційну ракету.

Один такий боєприпас здатен покалічити чимало людей, а стріляють ними окупанти, з вертольотів залпом і дуже часто просто по цивільних. «Зараз це ураження бабуль – дідів. Товаришам “лєтунам” прівєт. Не знаю, де вас вчили так стрілять, але стріляєте ви хріново», - додають військові.

Біля передової росіяни майже безперервно обстрілюють населені пункти уздовж лінії фронту

Днями, на Запорізькому напрямку, у наших воїнів вийшло особисто передати російським пілотам “полум'яний привіт”. Пара ворожих військово-транспортних Мі-8, з тими таки НУРами по боках, зухвало обирали ціль над лінією зіткнення, коли в один із бортів наші хлопці поцілили зі “Стінгера”. За хвилину пострілом з ПЗРК “Голка” українські воїни знищили і другий гелікоптер. Вже за мить, уламки обох рашиських вертольотів - разом із екіпажами, палали на землі. Такі, влучні постріли, твердять українські воїни, відбивають у росіян, щонайменше - бажання зухвало залітати в український тил. «Ми вже так показали себе, що ми не здамося. Ми не будемо відступати і нам є що, за кого стояти і ми на своїй, Богом даній землі», - запевняються військовослужбовці.

За шістдесят діб війни, українські захисники знищили вже майже чотири сотні ворожих літаків та гелікоптерів. І більшість ще без новітнього, високоточного озброєння, яке тепер активно передають Україні іноземні партнери. Та зброя, вже в руках українських військових на всьому фронті.

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