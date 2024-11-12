Неподалік Запоріжжя російські військові влаштували полювання дроном на маршрутку з людьми

Вранці ворог використав FPV-дрон для удару по автобусу «Богдан» у селищі Приморське Запорізької області, в якому перебували мирні мешканці прифронтових населених пунктів.

Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки постраждав тільки транспортний засіб. Зазначається, що подробиці інциденту ще уточнюються. Про стан пасажирів автобуса наразі не повідомляється.

Нагадаємо, 11 листопада російські військові завдали удару балістичною ракетою по багатоповерхівці в Кривому Розі. Внаслідок атаки зруйновано весь будинок, є загиблі та поранені, серед них – діти. Спочатку повідомлялось про 8 потерпілих, пізніше кількість постраждалих зросла до 14. Загинули 4 мирних українців, зокрема мати трьох дітей.

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