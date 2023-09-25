На Запоріжжі розстріляли двох російських окупантів (фото)

Інші окупанти чули стрілянину о третій годині ночі.
В окупованому селі на Запоріжжі застрелили двох російських загарбників. Їх з вогнепальними пораненням у голову знайшли біля одного із житлових будинків села Лугівка.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Як стало відомо, окупантів застрелили невідомі. Їх знайшли з вогнепальними пораненням у голову.
Убитими виявилися рядові в/ч 54685 Максим Савушкін та Максим Чаплікас. Інші окупанти чули стрілянину о третій годині ночі, а також бачили пікап, що виїжджав з місця вбивства.
Нагадаємо, що ЗСУ взяли в полон ексмера російського міста.
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