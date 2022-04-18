На Запоріжжі рятувальники евакуювали 12-річну дівчинку, яка постраждала під час ракетного обстрілу в Пологах

Дитина отримала травми черевної порожнини.
В Запорізькій області рятувальники допомогли 12-річній дитині, яка постраждала під час обстрілів у тимчасово окупованому місті Пологи. Її госпіталізували до лікарні в обласному центрі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Вибухи в Пологах пролунали майже опівночі 15 квітня. Внаслідок чого в одному із приватних будинків травмувалася дівчинка Софія. Ударною хвилею її відкинуло додолу, через що, попередньо, дитина отримала травми черевної порожнини.
“Майже два дні дівчинка, яку з меншим братом виховує мама, не мала змоги отримати кваліфіковану медичну допомогу. 18 квітня завдяки волонтерам та силами підрозділу ДСНС Софійку на спеціальному аварійно-рятувальному авто вдалося транспортувати у Запоріжжя, де вона нарешті потрапила у руки фахівців-медиків. Сподіваємося на якнайшвидше одужання Софії і бажаємо, щоб спогади про жахи війни, які їй довелося пережити, скоріше стерлися з пам’яті”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що у Запорізькій області від обстрілів окупантів постраждала 14-річна дівчинка.
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