На Запоріжжі СБУ знищила ворожий потяг в якому було 40 цистерн пального - джерела

СБУ ліквідувала важливе постачання пального для російських військ.
СБУ разом із Силами оборони 14 грудня провела успішну спецоперацію, в ході якої був знищений ворожий потяг на Запоріжжі.
Про це повідомили ТСН джерела у СБУ.
Операція мала на меті перервати постачання пального з окупованого Криму до тимчасово окупованої частини Запоріжжя. Внаслідок цього було знищено 40 цистерн пального, що завдало значних втрат ворогу, оцінюваних у $4 млн.
До проведення спецоперації залучено співробітників СБУ, ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та СБС. Операція розпочалася із диверсії на залізничних коліях поблизу села Олексіївка Більмацького району, де під час руху потяга з цистернами було підірвано колії. Коли потяг зупинився, а цистерни почали горіти, до справи долучилися РСЗВ HIMARS ОСУВ "Таврія", які вразили локомотив та крайні вагони. Це унеможливило спроби ворога врятувати частину пального.
Завдяки злагодженим діям було знищено локомотив і 40 цистерн, а також виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала постачання пального до російських військ.
Нагадаємо, СБУ знищила РЛС окупантів на Брянщині, яка контролювала небо на 700 км вглиб України.
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