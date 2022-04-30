На Запоріжжі серед військових РФ зростає кількість "відмовників": скаржаться на брехню командирів

На Запорізькому напрямку серед військових Російської Федерації зростає клькість так званих "відмовників": солдати відмовляються йти в бій.

Зазначається, що такі дії окупантів держави-терористки стають системним явищем під час війни в Україні. Зокрема, у тимчасово захопленій Федорівці вони скаржаться на командирів, які їх обдурили.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Солдатам не подобається, що командири обманули їх під час підписання контрактів. Мовляв, обіцяли операцію за "кримським сценарієм": відсутність спротиву серед українців, виділення житла на захоплених територіях та спокійне проходження служби. Втім, реальна картина виявилася не такою.

Військові РФ, побачивши велику кількість втрат живої сили і техніки, відмовляються вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт. Аби розібратися, прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів вивезли в невідомому напрямку.

"В очередной раз призываем русских военных, переосмыслите ваши действия и сравните информацию, которую вам навязывают ваши командиры-преступники и лживая пропаганда с реальностью", - йдеться у повідомленні.

Як повдомлялося, в російських окупантів починається паніка від хоч однієї згадки про Чорнобаївку, де Збройні сили України вже 17 разів розбили ворога. Солдати масово відмовляються йти у наступ у напрямку Чорнобаївки, що поблизу Херсона. Натомість шукають тих, хто готовий стати "гарматним м’ясом", серед призовників з "ДНР".

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