На Запоріжжі та Херсонщині пролунали вибухи в тилу окупантів – подробиці

У суботу вранці, 11 листопада, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей пролунали вибухи в тилу окупантів.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі "24 Каналу".

"Сьогоднішній ранок у ворога на тимчасово окупованій території був досить недобрий. Вибухи почали лунати о 10:30 в Бердянську і Бердянському районі – а саме у селищі Преслав, де ворог скупчував свою військову техніку, особовий склад. Саме там сьогодні вранці пролунали вибухи", - розповів він.

Федоров додав, що вибухи зранку також чули мешканці окупованого Генічеська на Херсонщині.

"І ми також повідомляли багато разів про те, що саме на узбережжя Азовського моря ворог продовжує стягувати своїх військових та резерви, тому що вважає, що таким чином вони їх відтягують від Запорізької лінії фронту і ховають від українських сил спротиву і військових. Але сьогоднішній ранок підтвердив, що немає глибокого тилу у ворога на тимчасово окупованих територіях", - резюмував мер Мелітополя.

Нагадаємо, Залужний назвав шалені втрати ворога за місяць штурму Авдіївки.

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