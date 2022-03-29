На Запоріжжі тривають бої з ворогом: українська оборона знищує живу силу окупантів

За добу знищено шість російських військових.

На Запорізькому напрямку тривають бої з російськими окупантами.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, напередодні, 28 березня, у районі Степногірська окупанти проводили артилерійські обстріли позицій українських військових. Втім, є й ділянки, на яких сили Оборони переходять до контратак.

Куртєв наголосив, що українські захисники продовжують знищувати техніку та живу силу ворога. "Станом на учорашній вечір було знищено шість окупантів та ще 12 поранено. Окрім того ліквідовано три ворожих автомобілі, один "Град" та один безпілотник. За інформацією місцевих жителів, зараз рашисти намагаються поповнити сили і активно пересувають свою техніку з Енергодару у бік Василівки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вже кілька днів в Енергодарі Запорізької області російські окупанти проводять антиукраїнську пропаганду. Зокрема, обіцяють списання комунальних та банківських боргів. Також пропонують жителям міста вступати до лав "нової міліції".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: