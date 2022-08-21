На Запоріжжі у черзі до блокпосту окупантів померла жінка - Федоров

Окупанти по декілька днів не пропускають евакуаційні колони з окупованих територій до Запоріжжя.
На Запоріжжі в черзі до блокпосту у Василівці, де майже чотири тисячі людей чекають можливості виїхати з тимчасово захоплених росіянами територій, померла ще одна жінка.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні у черзі авто у Василівці загинула жінка. Разом з майже 4000-ма тисячами людей вона намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Проте не витримала очікування у нелюдяних умовах, які ворог створив на своїх блокпостах", - розповів він.
За словами Федорова, кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток.
Нагадаємо, у Василівці окупанти тримали сім'ю на блокпості 2 доби – немовля потрапило до лікарні.
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