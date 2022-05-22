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На Запоріжжі українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії: їм допомогли партизани

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На Запоріжжі українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії: їм допомогли партизани

Фото: Associated Press

Українські військові продовжують витісняти ворога у південному напрямку. 

Завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії. 

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Запорізької ОВА.

На ці свої поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту у Мелітополі.

Українські військові продовжують витісняти ворога у південному напрямку. Разом переможемо! Слава Україні!

Нагадаємо, що українські повітряні сили знищили три крилаті ракети та два "Солнцепеки" ворога

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