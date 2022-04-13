На Запоріжжі висока загроза ракетного обстрілу РФ по інфраструктурі області - ОДА

На Запоріжжі висока загроза ракетного обстрілу РФ по інфраструктурі області - ОДА

На Пологівському напрямку армія РФ намагається утримати захоплену територію.

У Запорізькій області залишається високою загроза застосування Росією ракетного озброєння та активізації окупаційни військ, аби просунутися до обласного центру.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що росіяни можуть завдати повітряного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території області.

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На Пологівському напрямку армія РФ намагається утримати захоплену територію. Загарбники проводять повітряну розвідку безпілотниками, обстрілюють військових і місцеве населення із реактивних систем залпового вогню. Росіяни намагаються окупувати населені пункти регіони, але успіху не мають і зазнають втрат.

До слова, у результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Крім того, піротехніки знищили одни снаряд “Урагану” в одному з населених пунктів. Вибухонебезпечний предмет містив нездетоновані касетні елементи і становив реальну загрозу для місцевого населення.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області російська армія захопила місцевий поліцейський відділок. На його базі окупанти відкрили свою "міліцію". Росіяни також презентували свого головного поліцая - Костянтина Лисенка.

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