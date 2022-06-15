На Запоріжжі виявили навчальний танковий полігон ворога, до регіону прибуло багато військових РФ - ОВА

На Запоріжжі виявили навчальний танковий полігон ворога, до регіону прибуло багато військових РФ - ОВА

На Запоріжжі російські війська активних бойових дій не проводили, а основні зусилля, зокрема зосередили на утриманні раніше захоплених територій.

Основні сили й засоби загарбники країни-терористки продовжують зосереджувати у Василівці та у Василівському районі, а також у Пологівському і Бердянському районах.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що на околицях населеного пункту Новозлатопіль в Пологівському районі виявлено навчальний танковий полігон противника.

Крім того, зафіксовано прибуття великої кількості військовослужбовців Російської Федерації до населеного пункту Дніпрорудне, що у Василівському районі. Тако з території анексованого Криму прибув залізничний потягу з цистернами пального.

Як повідомлялося, російські війська змушені приділити першочергову увагу своїй обороні на окупованому півдні. Зокрема, приводом до цього стали нещодавні контратаки Збройних сил у південих регіонах країни. Йдеться про Херсонську область, а також біля Миколаєва.

Читайте також: