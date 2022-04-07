На Запоріжжі військові знищили десятки росгвардійців, яких перекинули із Дагестану

До того ж хлопці заволоділи трофеєм, який слугуватиме тепер їм.

На Запоріжжі ЗСУ в ході запеклого бою знищили кілька десятків рашистів та захопили ворожий БТР. За інформацією ТСН, українці розправились з підрозділом «Росгвардії», який окупанти перекинули з Дагестану. Наші війська повільно просуваються вперед. Наразі на південно-східному напрямку тривають запеклі артилерійські дуелі. Рашисти гатять по житлових будинках, зокрема, в Оріховому та Гуляйполі, а, відступаючи, безжально грабують українські села.

Про це йдеться в ТСН.

Решето замість паркану та стіни, які ледь витримали удар – мешканці Оріхова показують, як росіяни обстрілюють їхнє містечко. «Оце ж бачиш, усе побило. І шифер побило, вікно побило, отам 4 шибки вибило – ну, шо ти будеш казать», - каже Ганна.

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Місцеві обирають безпечне місце для ночівлі: не знають, куди окупанти вдарять наступного разу.

На міжсільській дорозі – знищена автівка "Укрпошти", її досі не прибрали. Тут на початку війни росіяни розстріляли поштарів, що доправляли людям пенсії. Зараз пошта в Новосілці не працює. Окупанти розграбували усе, що могли. «Валяли забори, огороди, кафе, магазини цілу ніч. Гуляли, стріляли тут. Ходили кроликів у людей, гусей вистрілювали. Шашлики жарили», - каже староста села Олександр Шевченко.

У приміщенні старостинської громади потрощено усе – від кабінету голови до медпункту та бібліотеки.

Та чи читають окупанти книжки взагалі? За добу виявилось: вони переплутали села – замість Донецької області заїхали у Запорізьку. З Новоселівки врешті забрались, лишили на стіні цинічні автографи- запевняння, що вони несуть українцям мир.

Села на Оріхіщівщині й Гуляйпіллі нині звільняє українська армія. Хлопці розтрощили цілий підрозділ, що росіяни поспіхом виводили з Дагестану. Кажуть, російські командири кинули своїх бійців напризволяще. «Офіцери їхні всі втекли. Ну, залишили піхоту, настріляли, блін», - кажуть військові.

У наших бійців є втрати, але набагато менші, ніж в росіян. У тих – десятки вбитих та полонених. Серед трофеїв – величезна кількість зброї та боєкомплектів, а також БТР. Тепер ця техніка служитиме українській армії. Російської сивмоліки тут вже немає. Хлопці кажуть, чекають на першу ж можливості, щоб перевірити новий трофей у бою. Запевняють, ворогам тут солодко не буде.

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