На Запоріжжі військові знищили понад 20 окупантів та зруйнували контрольно-спостережний пункт

Ситуацію в краї називають стабільною.

Пртягом минулої доби підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 23 окупанти армії країни-агресорки.

Поо це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Крім того, українські військові знищили три бойові броньовані машини, п'ять автомобілів, дві реактивні системи залпового вогню та один міномет. Окрім того, бійці повністю зруйнували ворожий контрольно-спостережний пункт.

До слова, у Запорізькій ОДА наголошують, що Збройні сили контролюють ситуацію на Запорізькому та стримують збройнц агресії. Зокрема, знищують ворожу техніку, з якої окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах та позиції українських захисників.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують стягувати техніку та живу силу на Луганщину, за три-чотири дні спробують наступати. Окупанти продовжують обстрілювати Попасну з "Градів", евакуація проходить під гуркіт гармат.

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