На Запоріжжі ворог 5 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Роботиного та Вербового — Генштаб

Ворог завдав 7 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зокрема, на Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ввечері 17 березня.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що на Куп’янському напрямку ворог двічі безуспішно намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

"Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Басове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області", — повідомляє Генштаб.

На Лиманському напрямку українська армія відбила атаку противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нетайлове та Новоселівка Перша. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка", — повідомляють у Генштабі.

На Херсонському напрямку протягом доби росіяни тричі атакували позиції ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очаків Миколаївської області; Козацьке, Тягинка, Іванівка, Садове Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу противника", — повідомив Генштаб.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що на Сумщині прикордонники, спільно з бійцями ЗСУ, завадили трьом ворожим диверсійно-розвідувальним групам пробратися вглиб України.

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