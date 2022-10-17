На Запоріжжі ворог обрав за цілі школи і прицільно їх знищує

На Запоріжжі ворог прицільно знищує школи, йдеться в ТСН.

Двічі, упродовж останнього тижня, росіяни обстрілювали вільну од окупації частину Пологівського району, цілеспрямовано били по школах. В середині тижня, після ракетного удару значних руйнувань зазнала освітня споруда у Добропіллі, а напередодні одразу три ракети розтрощили школу у Водвижівці. Ще одна ракета вибухнула просто на городах місцевих мешканців.

Перша російська ракета влучила у частину двоповерхової освітньої споруди, де навчались найменші. Другий боєприпас утворив глибочезну вирву у дворі школи, просто під кабінетами фізики й трудового виховання. "Всі люди йдуть і плачуть! Йдуть і плачуть! Неможливо дивитись на це все", - каже місцева мешканка.

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"В мене на території було чотири школи. Всі вони були цілі, відремонтовані. Але два дні тому у Добропільському окрузі школа на два поверхи, накрили її. Сьогодні вночі о 1:30, а ще 40 - другий прихід", - розповідає голова Воздвижівської громади Віктор Тютюник.

Третя ракета прилетіла у парк розташований поруч зі школою, утворилась вирва метрів шість завглибшки.

У будинках, що розташовані ближче до місця влучання, позривало шифер з дахів, уламками побило стіни й паркани. Щойно розвиднілось, мешканці побитих споруд, разом із сусідами взялися за будівельні інструменти. Характерні уламки навколо вирви не залишили сумнівів, що били ракетами із комплексів С-300.

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