На Запоріжжі зафіксовано збільшення кількості колон техніки росіян та нові фортифікаційні споруди

Окупанти країни-агресорки Росії збільшують свою присутність на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Зокрема, в районі населеного пункту Кінські Роздори в Пологівському районі зафіксували нові фортифікаційні споруди окупатів. Крім того, там є близько 34 одиниці техніки та місця дислокації особового складу.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Крім того, з анексованого Криму зафіксовано рух потяга в напрямку Мелітополя. Йдеться про дев'ять критих напіввагонів та 12 цистерн (паливно-мастильні матеріали та боєприпаси).

Також за минулу добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника:

траса Е-105, Мелітополь - Василівка і у зворотному напрямку : систематичний рух значної кількості вантажівок "КамАЗ" (10-20 одиниць протягом кожної години);

: систематичний рух значної кількості вантажівок "КамАЗ" (10-20 одиниць протягом кожної години); Андріївка — Кінські Роздори (Пологівський район) : велика кількість важкої техніки,

: велика кількість важкої техніки, з Крим у напрямку Мелітополя: декілька колон вантажівок, бензовозів і військової техніки.

Зазначається, що основні сили й засоби загарбники країни-агресорки зосереджують в населених пунктах Василівка, у Василівському і Пологівському районах. "В останньому навіть фіксується збільшення кількості сил противника, тому можливі наступальні дії в напрямку Гуляйполя", - анголошують в ОВА.

Як повідомлялося, російські війська не залишають зусиль захопити і закріпитися у Луганській області. Окупанти країни-агресорки продовжують розгортати додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Втім, українська оборона залишається міцною.

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