На Запоріжжі загинув символ "руского міра” на прізвисько “Бабай”

Загиблий окупант брав участь у бойових діях в Україні ще від 2014 року.

Російський бойовик Олександр Можаєв, відомий під прізвиськом “Бабай”, загинув у середу, 18 жовтня, на Запоріжжі під час бою на стороні російських воєнізованих формувань.

Про його смерть повідомили пропагандистські канали в Telegram.

Подробиць ліквідації одного з найпомітніших бойовиків “ДНР”, який воював проти України на Донбасі ще у 2014 році і брав участь у захопленні адміністративних будівель, не повідомляють.

Що відомо про “Бабая”

Можаєв народився в 1977 році в місті Білореченську в російському Краснодарському краї. Від 1995 до 1997 року служив в армії РФ - проходив службу в Санкт-Петербурзі в підрозділі протиповітряної оборони і отримав звання старшого сержанта. Після армії працював на складі - керував вантажними роботами.

Російські ЗМІ вперше почали активно писати про нього після вторгнення в Крим і Донбас у 2014 році. Він брав участь у боях, зокрема у Слов'янську та Краматорську. Пропагандисти назвали його “символом руского міра”. Сам Можаєв тоді записав відео, в якому стверджував, що “за кілька днів візьме Київ”.

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Він також пояснив, що поїхав воювати в Україну, оскільки в Росії його розшукувала міліція за "замах на вбивство з ножем". Насправді відомо, що у 2005 році Можаєва засудили до 9 років ув'язнення за торгівлю наркотиками, але він провів за ґратами лише п'ять років і був умовно-достроково звільнений.

Російські та західні фотографи полюбили “Бабая” за колоритну зовнішність. Він був красномовним і мав достатній статус, щоб давати коментарі.

Восени 2014 року Бабай втік з Донбасу до Росії. Як повідомлялося, окупаційна влада Луганської області порушила проти нього справу за зґвалтування і вбивство. Російський воєнний злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков), який тоді ще діяв на Донбасі, звинуватив Бабая в дезертирстві.

Нагадаємо, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна 21 липня 2023 року і відправили до СІЗО. Раніше він критикував російську владу та президента Володимира Путіна, закликаючи його піти у відставку через невдачі на фронті.

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