На Запоріжжі західне озброєння уже на передовій та суттєво допомагає ЗСУ

На Запоріжжі завдяки західній зброї Збройні Сили України значно покращили свої позиції.
Старух заявив, що гармати, які Україна отримала від країн Заходу, "прийшли своєчасно та досить доцільно".
Про це розповів в ефірі каналу "Рада" голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Допомога західних партнерів надійшла, як декілька тижнів, і досить суттєво покращила позиції наших військ. Ворог уже не почувається так вільно, як раніше, завдаючи великі артилерійські враження по Оріховому та Комишувасі", – сказав голова Запорізької ОВА.
Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов попередив українців про тривалу війну. Він розповів, що російський диктатор Володимир Путін все ще хоче захопити усю Україну, а тому буде використовувати будь-які методи для досягнення своєї мети.
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