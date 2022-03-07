На Запоріжжі захопили ворожу техніку разом з боєприпасами

Ворог втікає, та залишає по собі корисну техніку та боєприпаси.

Ворожий КАМАЗ потрапив під обстріл неподалік від Запоріжжя. Солдат зрозумівши, що техніка далеко не поїде почав втікати, але його було затримано силами місцевої тероборони.

“Тепер орків будемо мочити їхніми ж патронами. Рашиський воділа далеко не втік - потрапив у полон, а боєприпаси нашим військовим” – про це на офіційній сторінці у Facebook повідомив Олександр Старух - голова Запорізької ОДА.

Тож, тепер ворог потрапить на допит до спеціального підрозділу ЗСУ, а ворожа техніка після невеликого ремонту повернеться на поле бою, але битиметься вже з нашого боку.