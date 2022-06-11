На Запоріжжі знищити ворожий склад боєприпасів і бліндаж, ліквідовано 13 загарбників

Протягом доби російські війська активних бойових дій на Запорізькому напрямку не проводили.

Окупанти засереджують зусилля на утриманні раніше захоплених територій, а також ротації особового складу задіяних підрозділів. Разом з тим ворог зазнає втрат.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

"Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, надають відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби ліквідовано 13 російських загарбників. Крім того, 18 окупантів отримали поранення. Також знищено один БПЛА "Орлан-10", одну самохідна артилерійську установку, три БТР і один БМП, а також один міномет. ЗСУ вдалося знищити ворожий склад боєприпасів, бліндаж, а також укріплення трьох опорних пунктів.

Зазначається, що основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе та Велика Новосілка Донецької області. Ворог посилив свої підрозділи в районі Василівки. На інших рубежах по лінії розмежування ведуться стримувальні дії.

Нагадаємо, через брак більш точних і сучасних ракет війська держави терористки використовують застарілі та неефективні. Часто це призводить до побічних руйнувань та жертв серед мешканців мирних населених пунктів, повідомила розвідка Міноборони Великої Британії.

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