На Запоріжжі ЗСУ знищили кілька мінометних розрахунків росіян: накрили САУ та гармати

На Запоріжжі росіяни вкотре накрили обстрілами прифронтовий Оріхів – по місту гатили впродовж кількох годин.

Тут зруйновано будинки, пошкоджено лінії електропередач та газопостачання. У колись велелюдному містечку наразі зосталося не більше 4-х тисяч людей, виїхали всі, окрім тих, кому нікуди тікати. Місцеві кажуть, окупанти стоять майже впритул, місто обстрілюють щодня, накриваючи цілими квадратами, йдеться в ТСН.

Тут 4 місяці тому була музична школа, навчались півтори сотні дітей, а зараз суцільні руйнування. Фортепіано та рояль вивезти звідси вчителі не змогли, бо не було куди. Провалена стеля, зруйновані стіни, – після двох російських «Смерчів» будівля аварійна.

«Ми її утеплили, зробили буквально в тому році ремонт фасаду, зробили капітальний ремонт даху… Тепер у нас немає музичної школи», - кажуть вчителі.

Напередодні по Оріхову рашисти гатили майже 5 годин. Один із будинків вцілів дивом, яма поряд глибиною в людський зріст від рашистського фугасу. «Воно ніби розірвалося й ніби ні. Воно як прилетіло і це в нас тут земля під асфальтом. Асфальт прогнуло, порозлітався і снаряд по ходу чи в землі розірвався», - показують люди.

Місцеві згадують, що вибух був таким, що здригнувся весь будинок. Люди ледь змогли встояти на ногах, але до бомбосховища більшість з них вже не бігають, бо ж вгадати, коли саме буде обстріл, неможливо. Ворог – лише у кількох кілометрах від містечка. Тож навіть після звуків виходів встигнути сховатись неможливо.

«Думаєш, Боже, день – ну день ще більш-менш, пташки літають, приходить ніч – це для нас кара. Вони там можуть у підвал кудись, а в мене мама лежача», - розповідає місцева мешканка.

Наразі з Оріхова виїхали три чверті населення, місто буквально вимерло. Міський голова каже, якщо раніше росіяни обстрілювали лише околиці, зараз гатять всюди. Містечко криють цілими квадратами.

Наші бійці сподіваються, що найближчим часом ворожу артилерію від міста посунуть якомога далі. За інформацією ТСН, днями ЗСУ знищили кілька мінометних розрахунків росіян, накрили САУ та гармати. А також вибили окремі частини з позицій. Кажуть - ані екіпіровки, ані сучасної зброї в росіян вже не залишилось.

«Ми зайняли їхні позиції, з екіпірування в них були ще старі радянські рюкзакі десантні, так звані КРДшки, сталеві шоломи, ну, я так розумію, що вони вже виснажились і починають потрошки відступати», - кажуть бійці.

Місцеві жартують, що Оріхів – це міцний горішок і росіянам його не взяти. І чекають контрнаступу українських військ.

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