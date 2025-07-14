На Запорізькій АЕС лунала стрілянина: що знайшло МАГАТЕ

Російський військовий біля Запорізької АЕС / © Енергоатом

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На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) ввечері 12 липня пролунали сотні пострілів зі стрілецької зброї. Наступного дня команда МАГАТЕ знайшла поблизу реакторних блоків 5 та 6 численні гільзи малого калібру.

Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.

Гроссі зазначив, що 12 липня від 22:00 приблизно годину лунала велика кількість пострілів, і це було незвично.

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Коли команда МАГАТЕ вранці 13 липня обходила місце події, то побачила численні гільзи малого калібру, розкидані по землі поблизу реакторних блоків п’ять та шість. Водночас фахівці не побачили жодних ознак розбитих вікон чи інших фізичних пошкоджень.

«Така військова діяльність на великій атомній електростанції або поблизу неї є явно неприйнятною», — заявив Гроссі.

Він глибоко стурбований очевидним збільшенням застосування дронів поблизу атомних електростанцій від початку 2025 року. Гендиректор МАГАТЕ вказав, що така зброя становить явну загрозу ядерній безпеці.

«Як я неодноразово заявляв, будь-який військовий напад на ядерний об’єкт — з дронами чи без них — ставить під загрозу ядерну безпеку та має бути негайно припинений», — йдеться у заяві Гроссі.

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Зауважимо, у ніч проти 12 липня російські окупанти обстріляли Запорізьку область, завдавши 566 ударів по 16 населених пунктах. Через атаки загинули двоє мирних жителів.

Нагадаємо, на початку липня російські війська влучили у лінію електропередач, яка з’єднує ЗАЕС із українською енергосистемою. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про вже восьмий блекаут на станції.