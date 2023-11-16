На Запорізькій АЕС стався частковий блекаут: відключився один із енергоблоків

Від початку окупації Запорізької АЕС загарбниками сталося 7 повних блекаутів.

У вівторок, 14 листопада, на окупованій Запорізькій АЕС стався частковий блекаут. До відключення одного із енергоблоків призвели дії окупантів та працівників "Росатома".

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

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За їхніми даними, відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

"У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями", - йдеться у повідомомленні.

Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції.

"Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов. Водночас перебування рашистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці", - наголосили в енергетичній компанії.

Нагадали, від початку окупації Запорізької АЕС на елетространції сталося 7 повних блекаутів.

Раніше у Міненергетики повідомили про погіршення ситуації на окупованій ЗАЕС.

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