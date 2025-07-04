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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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199
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На Запорізькій АЕС знову блекаут: що сталося на окупованій станції

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) стався черговий блекаут внаслідок ворожого удару по лінії електропередач.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
На Запорізькій АЕС знову блекаут

На Запорізькій АЕС знову блекаут / © ТСН.ua

Окупанти поцілили в лінію електропередач, яка з’єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з українською енергосистемою. Ця лінія критично важлива для підтримки власних потреб станції та забезпечення належного рівня радіаційної безпеки.

Про це повідомив Герман Галущенко.

З початку повномасштабного вторгнення це вже восьмий повний блекаут на ЗАЕС, і станція неодноразово перебувала на межі знеструмлення. Цей інцидент є черговим актом ядерного терору з боку росіян.

Нагадаємо, російські війська активізували бойові дії в селі Кам’янське Запорізької області. Захоплення цього населеного пункту може відкрити ворогові шлях на Запоріжжя.

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