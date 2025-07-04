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- Війна
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На Запорізькій АЕС знову блекаут: що сталося на окупованій станції
На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) стався черговий блекаут внаслідок ворожого удару по лінії електропередач.
Окупанти поцілили в лінію електропередач, яка з’єднує тимчасово окуповану ЗАЕС з українською енергосистемою. Ця лінія критично важлива для підтримки власних потреб станції та забезпечення належного рівня радіаційної безпеки.
Про це повідомив Герман Галущенко.
З початку повномасштабного вторгнення це вже восьмий повний блекаут на ЗАЕС, і станція неодноразово перебувала на межі знеструмлення. Цей інцидент є черговим актом ядерного терору з боку росіян.
Нагадаємо, російські війська активізували бойові дії в селі Кам’янське Запорізької області. Захоплення цього населеного пункту може відкрити ворогові шлях на Запоріжжя.