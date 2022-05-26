На Запорізький напрямок окупанти пригнали старезні танки Т-62, а також замінували берег Каховського водосховища

На Запорізький напрямок окупанти пригнали старезні танки Т-62, а також замінували берег Каховського водосховища

На Запорізькому напрямку угруповання російських військ додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62, що є досить старою військовою технікою.

Водночас на Південнобузькому напрямку окупанти не проводили активних бойових дій.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 26 травня.

Згідно з повідомленням, російські війська продовжують обстріли українських військ та ведуть повітряну розвідку з використанням безпілотників.

В Генштабі ЗСУ також повідомили, що виявили, як інженерні підрозділи окупантів проводили мінування узбережжя Каховського водосховища.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій ОВА повідомили, що до тимчасово захопленого Мелітополя російські окупанти пригнали старі танки Т-62, які зняли з консервації.

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