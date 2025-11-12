ТСН у соціальних мережах

Війна
87
2 хв

Армія РФ просувається на Запорізькому напрямку — DeepState

Запорізький напрямок загострюється. Окупанти зайняли Рівнопілля і тиснуть на оборону ЗСУ.

Руслана Сивак
ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

На Запорізькому напрямку фронту фіксується просування російських військ. Згідно з повідомленнями Сил оборони Півдня, противник окупував низку населених пунктів, а також підтвердмлм окупацію села Рівнопілля.

Про це повідомляє DeepState.

За попередньою інформацією, також уточнюється ситуація в населеному пункті Солодке, який може перебувати під частковим або повним контролем російських військ.

Оперативна обстановка та подальші цілі ворога

Противник наразі нарощує піхотну спроможність, використовуючи виявлені «прогалини та проблеми» в українській обороні для подальшого тиску.

«Після зайняття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитись на більш ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у кацапів немає», — зазначили у DeepState.

Аналітики вважають, хоча на прямий штурм Гуляйполя ресурси окупантів поки що обмежені, їхня увага може зосередитися на просуванні в напрямку Варварівки. А також на зосередженні сил для ускладнення логістики в Гуляйполе і на активних обстрілах самого Гуляйполя з метою послаблення обороноздатності міста.

«Будемо слідкувати за активізацією в районі Марфопіля, через який противник здійснював неодноразові спроби прорватися до міста», — повідомили у DeepState.

Ситуація на Запорізькому напрямку. / © t.me/DeepStateUA

Рішення Сил Оборони та питання комунікації

У цьому контексті Сил оборони Півдня ухвалили рішення відійти з низки невигідних позицій. За повідомленням DeepState, цей крок є реалістичним і спрямований на збереження найбільш цінного ресурсу — особового складу.

Разом з тим, гостро стоїть питання внутрішньої комунікації серед військового керівництва. За інформацією DeepState фіксується розбіжність у даних між повідомленнями Сил оборони Півдня та Головнокомандувача щодо кількості втрачених населених пунктів.

«Залишилося ще попрацювати над внутрішньою комунікацією, де СОП повідомляють про одну кількість населених пунктів, Головнокомандувач про іншу, а начальник штурмових військ досі за методичкою зачищає, штурмує і звільняє, що взагалі в даному контексті недоречно і ставить під сумнів довіру суспільства», — підсумували у DeepState.

Нагадаємо, ситуація на Запорізькому напрямку стрімко загострюється, він стає новою гарячою точкою нарівні з Покровським. Експерт попереджає, що ворог хоче зайти в тил ЗСУ та створити плацдарм для нових операцій.

Раніше повідомлялося, на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області тривають запеклі бої. Російські війська активізували штурмові дії та обстріли поблизу кількох населених пунктів, зафіксовано близько 25 бойових зіткнень.

87
