Армія РФ просувається на Запорізькому напрямку — DeepState
Запорізький напрямок загострюється. Окупанти зайняли Рівнопілля і тиснуть на оборону ЗСУ.
На Запорізькому напрямку фронту фіксується просування російських військ. Згідно з повідомленнями Сил оборони Півдня, противник окупував низку населених пунктів, а також підтвердмлм окупацію села Рівнопілля.
Про це повідомляє DeepState.
За попередньою інформацією, також уточнюється ситуація в населеному пункті Солодке, який може перебувати під частковим або повним контролем російських військ.
Оперативна обстановка та подальші цілі ворога
Противник наразі нарощує піхотну спроможність, використовуючи виявлені «прогалини та проблеми» в українській обороні для подальшого тиску.
«Після зайняття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі, однак противник може зосередитись на більш ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у кацапів немає», — зазначили у DeepState.
Аналітики вважають, хоча на прямий штурм Гуляйполя ресурси окупантів поки що обмежені, їхня увага може зосередитися на просуванні в напрямку Варварівки. А також на зосередженні сил для ускладнення логістики в Гуляйполе і на активних обстрілах самого Гуляйполя з метою послаблення обороноздатності міста.
«Будемо слідкувати за активізацією в районі Марфопіля, через який противник здійснював неодноразові спроби прорватися до міста», — повідомили у DeepState.
Рішення Сил Оборони та питання комунікації
У цьому контексті Сил оборони Півдня ухвалили рішення відійти з низки невигідних позицій. За повідомленням DeepState, цей крок є реалістичним і спрямований на збереження найбільш цінного ресурсу — особового складу.
Разом з тим, гостро стоїть питання внутрішньої комунікації серед військового керівництва. За інформацією DeepState фіксується розбіжність у даних між повідомленнями Сил оборони Півдня та Головнокомандувача щодо кількості втрачених населених пунктів.
«Залишилося ще попрацювати над внутрішньою комунікацією, де СОП повідомляють про одну кількість населених пунктів, Головнокомандувач про іншу, а начальник штурмових військ досі за методичкою зачищає, штурмує і звільняє, що взагалі в даному контексті недоречно і ставить під сумнів довіру суспільства», — підсумували у DeepState.
Нагадаємо, ситуація на Запорізькому напрямку стрімко загострюється, він стає новою гарячою точкою нарівні з Покровським. Експерт попереджає, що ворог хоче зайти в тил ЗСУ та створити плацдарм для нових операцій.
Раніше повідомлялося, на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках у Запорізькій області тривають запеклі бої. Російські війська активізували штурмові дії та обстріли поблизу кількох населених пунктів, зафіксовано близько 25 бойових зіткнень.