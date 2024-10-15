На Запорізькому напрямку 70 мотострілецький полк армії РФ відмовляється виконувати завдання.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Агент руху "АТЕШ" зі складу 70-го МСП мотострілецького полку, який веде бойові дії на Запорізькому напрямку, повідомляє про часті випадки непокори начальству солдатами та сержантами підрозділу.

Повідомляється, що керівництво полку стягує гроші з військовослужбовців рядового складу, а також не забезпечує їх належною зброєю та обмундируванням. Крім того, військовослужбовці змушені купувати будматеріали для обладнання своїх позицій за власний кошт, незважаючи на те, що в сусідніх підрозділах подібне не фіксується. Це може зазначати, що командири зазначеного підрозділу крадуть гроші, виділені на закупівлю матеріалів.

Суми поборів сягають 100 тисяч рублів на місяць. Військові, які відмовляються переказувати гроші, зазнають постійного насильства та знущань.

Низький моральний стан російських бійців серйозно позначається з їхньої боєздатності. Агент "АТЕШ" повідомляє про низку випадків, коли військовослужбовці вказаного полку відмовлялися виконувати поставлені бойові завдання.

"АТЕШ" закликає російських солдатів саботувати накази! Не дайте їм надіслати вас на смерть — зривайте плани, ламайте техніку, відмовляйтеся від участі у військових злочинах. Тільки так ви швидше повернетеся додому цілими", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак розповів, чи існує загроза наступу на півдні.

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