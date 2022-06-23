На Запорізькому напрямку бійці нищать ворога і просуваються вперед

Українські захисники завдають рашистам такої шкоди, що ті дедалі рідше намагаються контратакувати.

Близькі бої тривають на кордоні з Донеччиною, після стрімких атак нацгвардійці закріплюються на тимчасових рубежах, йдеться в ТСН.

Після запеклих боїв- нині екіпаж українського БТРу на ротації. Нацгвардійці мають тижневий відпочинок, поки ремонтують свій бронетранспортер. «Востаннє по нас касету «Градів» поклали, пошкодили приціл, не могли стріляти. Десь за 2 години його замінили і знову пішли у бій», - розповідає боєць «Мажор».

Мося, Беркут та Мажор – це і є екіпаж сталевої машини. Зізнаються, що в першому бою молилися, а зараз просто гатять по ворогу та без остраху сунуть вперед. «Страх пройшов. Повинні робити свою роботу, захищати Батьківщину», - переконують вони.

Свій БТР хлопці прозвали «Малюк». В ньому беруть посадку за посадкою, і невпинно сунуть уперед. Нещадного вогню окупанти не витримують – тікають, кидаючи техніку та зброю. «Захлинулась атака, наші залягли, просять підтримки вогнем. Виїжджаємо на БТРі, починаємо сипати по посадці. Бачимо як вони з посадки біжать, я ще жартую, що на БТРі не наздоженемо їх напевно», - розповідають бійці.

Але тікаючи, розлючені росіяни після себе лишають самі руїни. В селах знищені цілі вулиці, тут майже немає людей. Російські орки руйнують навіть церкви. Символічно, але по них б’ють, не розбираючи, якого патріархату храм.

Після короткого перепочинку нацгвардійці знову мають повертатись на позиції. Там цього екіпажу вкрай бракує. Дивно, але самі хлопці на відпочинку нудяться. Чекають, коли знов зможуть бити окупантів «на нулі».

Читайте також:

Сповільнення наступу Росії та історичне рішення ЄС: головні новини ночі 23 червня

У Маямі поліція запропонувала поділитися зброєю з українцями: фото

Смерть Марадони: вісьмох медиків судитимуть за ненавмисне вбивство