На Запорізькому напрямку для прориву окупанти звезли техніку та особовий склад: військовій чекають з "натхненням"

Російські окупанти готують наступ на Запорізькому напрямку, зокрема, на ділянці передової південніше Великої Новосілки й далі у бік Новодарівки - Малинівки й аж до Гуляйполя.

Путінська орда зібрала багато техніки та особового складу, і ситуація, не приховує командування українських Збройних Сил, дуже складна, але військові не лише обороняються, а за можливості контратакують, йдеться в ТСН.

«Десь, вистрілів 12, або 15 було - приходів по нам, по нашим позиціям», - зазначає військовослужбовець ЗСУ“Квентін”.

По півтора десятки важких артилерійських снарядів за раз і так майже безперервно. Потужні розриви лунають від самого північного сходу України і аж до півдня, твердить командувач сил оборони. «Обстановка у північно-східній, східній та південно-східній операційних зонах залишається складною. Наші оборонці щодня відбивають чисельні атаки та витримують обстріли з реактивної артилерії, наносяться по нашим оборонам - авіаційні та ракетні удари», - каже командувач Сил оборони Сергій Наєв.

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Стріляють російські загарбники без розбору і по українських оборонцях, що тримають нульовий-передовий рубіж, і обстрілюють навіть не прифронтові, а далекі тилові села. Рашиські снаряди руйнують все: багатоквартирні будинки, приватні обійстя, сільськогосподарські підприємства та техніку - і на вільній, і на тимчасово загарбаній частині України.

То не випадковість, запевняє боєць “Бойчик”, у рашистів, каже, така тактика, свідома й цинічна - нищити, геть усе українське, на своєму шляху. «Є мирне населення. Кацапів це не зупиняє, вони гатять по всьому! Луплять в усе, що тільки може бути», - твердить боєць.

Навіть у селах, де до лінії фронту близько десятка кілометрів, хати вже геть побиті російськими касетними “Ураганами”. Труба з хвостовими стабілізаторами, завтовшки 220 міліметрів й маркування на ній - 9Н128К, неспростовно доводять: тут відбувся черговий військовий злочин путінської орди. Безпосередньо на передовій, навіть там, де - знову замайоріли українські прапори, взагалі немає тиші ні вдень, ні темною порою. «Зараз трошки йде загострення, тому що скупчуються великі сили противника. І, вони мабуть готуються до прорива», - каже “Бойчик”.

Рашисти пробують сунути у розвідку та повертають назад, а ті, кому вдається не залишитися - серед українського чорнозему. «Бабахнули і “розвєдоси” їхні відступили. Конкретно з цьої машини екіпаж: один вижив - один в полі там, ну, а хто тут був решта - Бог його знає», - показують результати бою військові.

Українські оборонці і на землі, і з повітря - безжально нищать окупантів. Сценарій, за яким росіянам вдасться просунутися далі, українські воїни навіть не розглядається. «Будемо зустрічати! Є чим зустрічати! Головне є натхнення, є бажання …», - твердять бійці.

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