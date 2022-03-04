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На Запорізькому напрямку гаряче: окупанти мають втрати і здаються в полон

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На Запорізькому напрямку гаряче: окупанти мають втрати і здаються в полон

Армія РФ продовжує наступ на Запоріжжя.

На Запорізькому напрямку гаряче, але українські віськовослужбовці ведуть оборонну операцію та наносять вогневе ураження противнику всіма наявними засобами.

Пр це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зокрема, ворога атакують застосовуючи штурмову та армійську авіацію. "Противник має втрати, а демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що після перегрупування та введення частини оперативних резервів, БТГр російсько-окупаційних військ продовжують наступ у напрямку Запоріжжя. Окупанти активно застосовують реактивні системи залпового вогню, важку систему озброєння ТОС-1А “Солнцепек” та танки.

Російська армія також продовжує наступ у напрямку населених пунктів Магедове, Чубарівка, Гуляй Поле, аби дані наступати на Запоріжжя.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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