На Запорізькому напрямку гаряче: окупанти мають втрати і здаються в полон

На Запорізькому напрямку гаряче: окупанти мають втрати і здаються в полон

Армія РФ продовжує наступ на Запоріжжя.

На Запорізькому напрямку гаряче, але українські віськовослужбовці ведуть оборонну операцію та наносять вогневе ураження противнику всіма наявними засобами.

Пр це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Зокрема, ворога атакують застосовуючи штурмову та армійську авіацію. "Противник має втрати, а демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після перегрупування та введення частини оперативних резервів, БТГр російсько-окупаційних військ продовжують наступ у напрямку Запоріжжя. Окупанти активно застосовують реактивні системи залпового вогню, важку систему озброєння ТОС-1А “Солнцепек” та танки.

Російська армія також продовжує наступ у напрямку населених пунктів Магедове, Чубарівка, Гуляй Поле, аби дані наступати на Запоріжжя.