На Запорізькому напрямку окупанти готуються до оборони та облаштовують позиції - Генштаб ЗСУ

У Генштабі поінформували, що на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує облаштовувати позиції для оборони.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 14 жовтня.

Втім, ворог обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них - Новосілка, Времівка, Новопіль, Нескучне, Золота Нива, Вугледар, Кам’янське та Білогір’я.

Щодо ситуації на півдні, російські війська відкрили вогонь по понад тридцяти населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

Також противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів і ствольної артилерії в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області;

– з мінометів і ствольної артилерії в районах населених пунктів Українське та Атинське Сумської області; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Зелене, Стариця, Дворічна та Гряниківка; на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське;

– з артилерії різних типів в районах населених пунктів Першотравневе, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка, Греківка, Ямполівка, Терни, Зарічне, Торське; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п’ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад п’ятнадцяти населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Григорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Опитне, Іванград; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське та Мар’їнка.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Керівництво республіки білорусь продовжує надавати допомогу російській федерації для здійснення військової агресії на території України. Так, за наявною інформацією, черговий ешелон з озброєнням, військовою технікою та боєприпасами прибув з Гомеля на тимчасово окуповану територію АР Крим", - повідомили в ЗСУ.

Нагадаємо, за інформацією Херсонської облради, українська армія під час контрнаступу вже зачистила один "котел", в якому перебували російські військові. Зараз лінія фронту проходить впритул з Миловим, ЗСУ наближаються до Берислава.

Втрати ворога 14 жовтня

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