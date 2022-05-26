На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ: ЗСУ контролюють ситуацію

На Запорізькому напрямку окупанти країни-агресорки Росії посилюють угруповання військ.

Зокрема, збільшилася кількість окупаційних військ і техніки у Пологівському та Василівському районах області. Ймовірно, для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам’янське, а також у напрямку Оріхова та Гуляйполя.

Про це повідомляють у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації.

"Ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів, акумулює на окупованих територіях велику кількість військової та важкої автомобільної техніки. Зберігається вірогідність ракетних і авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні ОВА.

Своєю чергою, Сили оборони Запорізького краю повідомляють про збільшення присутності ворожого особового складу, озброєння та військової техніки в районі Кирилівки та Мелітополя. Солдати РФ перегруповують війська. Попри це українські підрозділи контролюють ситуацію.

"Окупанти намагаються посилити угруповання військ на тимчасово зайнятих територіях області, ймовірно для поновлення активних бойових дій. Крім цього, російські терористичні війська намагаються закріплюватися на досягнутих рубежах та ведуть позиційну оборону", - наголошують у повідомленні.

Військові РФ продовжують обстрілювати позицій ЗСУ по всій лінії зіткнення, а також ведуть повітряну розвідку. Основні сили й засоби загарбники зосереджують в районах Василівки, Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької област.

Протягом минулої доби було ліквідовано семеро окупантів, а 12 - поранено. Крім того, знищено чотири самохідних гаубиці "Мста-С", дві бойові броньовані машини та дві одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, розпочалась 92 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупанти не припиняють йти у наступ у Східній операційній зоні та продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 травня.

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