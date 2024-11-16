На Запорізькому напрямку росіяни не встигають здаватися в полон ЗСУ — військовий

На Запорізькому напрямку російські військові намагаються здатися в полон, але їхні ж побратими перешкоджають цьому, стріляючи по тих, хто складає зброю.

Про це повідомив доброволець 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов.

За словами військового, нещодавно мобілізовані російські солдати виявляють готовність здатися в полон, проте інші окупанти відкривають вогонь по своїх же, намагаючись не допустити їхньої здачі українським силам.

"На Запорізькому напрямку п***ри свіженькі, добре здаються в полон, але їх товариші одразу кидають на них скиди. Нажаль (насправді за***сь) не всім вдається дійти до евакуації і поповнити обмінний фонд", - зазначив боєць.

Нагадаємо, Росія може готувати наступ на Запоріжжя. Про це все частіше повідомляють західні ЗМІ і подібна інформація шириться Мережею, посилюючи панічні настрої, як у самому місті, так і в цілому по країні. Наскільки є можливим наступ росіян на Запоріжжя і чи вистачить у ворога сил для цього, ТСН.ua поцікавився у військового експерта Ігоря Романенка.

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