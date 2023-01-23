На Запорізькому напрямку Сили оборони знищили майже два десятки окупантів - Генштаб

Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. Протягом 20-21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків.

За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них - безповоротні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 23 січня.

"Крім того, знищено дев'ять одиниць озброєння та військової техніки різного типу (танк, шість одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр"). Ще чотири одиниці пошкоджено", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, ЗСУ за кілька годин збили два літаки Су-25, вертоліт Ка-52, ракети та безпілотник, які атакували Україну.

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