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На Запорізькому напрямку ускладнилася ситуація: що відбувається в регіоні

На Запорізькому напрямку ускладнилася ситуація: що відбувається в регіоні

Танк. / Фото: Associated Press

Дії російських військо прогнозовані.

Ситуація на Запорізькому напрямку складна та напружена. Російська армія збільшила кількість артилерійських обстрілів та регулярно завдає авіаударів. 

Про це розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі "КИЇВ24".

"Пробують штурмувати, їхні піхотні штурмові групи намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні, а також під прикриттям бронетехніки відпрацьовують постійно ворожі танки, обстрілюють ті ж самі БТРи", - каже військовий.

За його слів, такі дії окупантів прогнозувалися. Адже перед цим росіяни проводили бойове злагодження своїх десантно-штурмових підрозділів. 

Піхоту свою тренували, тренували взаємодію з бронетехнікою. Ми ж всі чудово розуміли для чого вони це все робили, тому вже зараз бачимо, що вони поступово такі зведені групи починають кидати на штурми", - каже речник легіону. 

Нагадаємо, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що армія РФ на тренувальних полігонах готується до форсування Дніпра.

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