На Запорізькому напрямку ускладнилася ситуація: що відбувається в регіоні

Ситуація на Запорізькому напрямку складна та напружена. Російська армія збільшила кількість артилерійських обстрілів та регулярно завдає авіаударів.

Про це розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі "КИЇВ24".

"Пробують штурмувати, їхні піхотні штурмові групи намагаються намацати слабкі місця в нашій обороні, а також під прикриттям бронетехніки відпрацьовують постійно ворожі танки, обстрілюють ті ж самі БТРи", - каже військовий.

За його слів, такі дії окупантів прогнозувалися. Адже перед цим росіяни проводили бойове злагодження своїх десантно-штурмових підрозділів.

Піхоту свою тренували, тренували взаємодію з бронетехнікою. Ми ж всі чудово розуміли для чого вони це все робили, тому вже зараз бачимо, що вони поступово такі зведені групи починають кидати на штурми", - каже речник легіону.

Нагадаємо, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що армія РФ на тренувальних полігонах готується до форсування Дніпра.

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