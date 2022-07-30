На Запорізькому напрямку ворог обстрілював позиції військ ЗСУ зі ствольної артилерії, РСЗВ та з танків - Генштаб

Противник намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускінське – Білогірка. В результаті вогневого ураження, завданого підрозділами ЗСУ, відмовився від виконання завдання.

На Запорізькому напрямку противник активних бойових дій не вів, здійснював обстріли позицій військ ЗСУ із застосуванням ствольної артилерії, РСЗВ та озброєння танків в районах населених пунктів Залізничне, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка.

Ворог вів повітряну розвідку положення українських військ БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 30 липня.

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На Південнобузькому напрямку ворог вів повітряну розвідку, здійснював обстріли позицій українських військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Потьомкине, Кам’яне, Кар’єрне, Новогригорівка, Велике Артакове, Лозове, Кобзарці, Широке, Киселівка, Зоря, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Миколаїв та Солончаки.

Противник намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускінське – Білогірка. В результаті вогневого ураження, завданого підрозділами ЗСУ, відмовився від виконання завдання.

У Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Генштаб зазначає, що у готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, зокрема йдеться про південні регіони.

Зеленський пообіцяв відплату кожному російському окупанту