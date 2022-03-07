На Запорізьку АЕС завезли багато пропагандистів: що замислили окупанти

На Запорізьку АЕС завезли багато пропагандистів: що замислили окупанти

На станції перебувають близько 400 російських військових, радіаційний фон наразі перебуває в нормі.

Російські окупанти привезли на Запорізьку АЕС 14 пропагандистів, тож невдовзі варто очікувати на матеріалів про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об'єкта, щоб виправдати ядерний тероризм окупантів.

Про це повідомили в "Енергоатомі" ввечері 7 березня.

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Там додали, що також заплановані "зйомки працівників станції (звісно ж – під дулом автомата) з розповідями про вдячність "асвабадітєлям", заспокійливі мантри про контроль з боку фахівців "Росатома" та готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України й інші фейки".

"Не вірте!" – закликали в "Енергоатомі".

В компанії додали, що станом на вечір на території електростанції перебувають близько 50 одиниць ворожої важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 російських військових.

Водночас персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи роботу ядерних установок. Проте окупанти змусили керівництво станції всі технічні рішення погоджувати зі своїми представниками.

Щодо радіаційного фону, то він на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі.

"Однак будь-якої миті ситуація може змінитися внаслідок порушення загарбниками вимог ядерної та радіаційної безпеки", – наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що водночас російські пропагандисти переодягли своїх солдатів у форму концерну NOVARKA, щоб зняти постановочний сюжет про "гуманітарну допомогу" в зоні ЧАЕС.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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