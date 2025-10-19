На Запоріжжі ліквідували сина російського генерала Марзоєва

Василь Марзоєв

На тимчасово окупованій території Запорізької області загинув російський лейтенант Василь Марзоєв — син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

Лейтенант Василь Марзоєв був серед окупантів, які перебували в цьому регіоні.

За яких умов ліквідували Марзоєва — невідомо. Не виключено, що окупант потрапив під обстріл та отримав смертельні поранення.

Нагадаємо, у Запорізькій області внаслідок удару дрона загинув російський пропагандист Іван Зуєв, а його колега Юрій Войткевич зазнав серйозних поранень.

Також стало відомо, що російський продюсер Йосип Пригожин, який публічно виправдовував і підтримував кровопролитну війну Росії проти Україні, повідомив про втрату власного зятя. Окупант загинув на українській землі, куди прийшов із зброєю.