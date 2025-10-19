- Дата публікації
На Запоріжжі ліквідували сина російського генерала Марзоєва
Як саме загинув окупант — невідомо. Скоріше за все, він потрапив під обстріл.
На тимчасово окупованій території Запорізької області загинув російський лейтенант Василь Марзоєв — син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва.
Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.
Лейтенант Василь Марзоєв був серед окупантів, які перебували в цьому регіоні.
За яких умов ліквідували Марзоєва — невідомо. Не виключено, що окупант потрапив під обстріл та отримав смертельні поранення.
Нагадаємо, у Запорізькій області внаслідок удару дрона загинув російський пропагандист Іван Зуєв, а його колега Юрій Войткевич зазнав серйозних поранень.
Також стало відомо, що російський продюсер Йосип Пригожин, який публічно виправдовував і підтримував кровопролитну війну Росії проти Україні, повідомив про втрату власного зятя. Окупант загинув на українській землі, куди прийшов із зброєю.