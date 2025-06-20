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- Війна
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На Запоріжжі вагітна жінка постраждала під час ворожої атаки
Внаслідок атаки безпілотників на Запорізький район постраждала вагітна жінка. Наразі їй надається екстрена медична допомога.
Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район постраждала вагітна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму кінцівок та живота.
Про це повідоми начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наразі постраждалу доправляють до лікарні, де їй надають всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Причина — зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.
Станом на вечір, російські війська задіяли БПЛА-камікадзе, які рухаються над територією України у різних напрямках:
Сумська область (західна частина): дрони прямують на південний захід.
Чернігівська область (східна частина): БПЛА рухаються у південному/південно-західному напрямку.
Запорізька область: фіксується західний курс.
Дніпропетровська область (південь): дрони також рухаються на захід.
Харківська область: курс безпілотників північно-західний.