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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

На Запоріжжі вагітна жінка постраждала під час ворожої атаки

Внаслідок атаки безпілотників на Запорізький район постраждала вагітна жінка. Наразі їй надається екстрена медична допомога.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Тривога в Україні

Тривога в Україні / © ТСН.ua

Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район постраждала вагітна жінка. Вона отримала мінно-вибухову травму кінцівок та живота.

Про це повідоми начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі постраждалу доправляють до лікарні, де їй надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Причина — зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.

Станом на вечір, російські війська задіяли БПЛА-камікадзе, які рухаються над територією України у різних напрямках:

  • Сумська область (західна частина): дрони прямують на південний захід.

  • Чернігівська область (східна частина): БПЛА рухаються у південному/південно-західному напрямку.

  • Запорізька область: фіксується західний курс.

  • Дніпропетровська область (південь): дрони також рухаються на захід.

  • Харківська область: курс безпілотників північно-західний.

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Дата публікації
Кількість переглядів
45
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