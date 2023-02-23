На засіданні ОБСЄ депутат послав росіян "за кораблем": частина делегацій вийшла зі зали через істерику РФ

Росіянам також не сподобались прапори України у залі.

Під час засідання ОБСЄ латвійський делегат Ріхардс Колс наприкінці своєї промови послав Росію "вслід за кораблем". Це викликало істерику в представників країни-агресорки.

Відео інциденту опублікували в соцмережах.

Латвійський делегат свою промову на засіданні ОБСЄ закінчив фразою "рускій ваєнний корабль, пішов на**й".

Тоді росіяни вирішили відповісти на заклик делегата. Представник РФ завив, що "російська делегація перебуває на засіданні "по-праву" і не є слоном".

"Ми не терпітимемо образ у бік Росії та президента", - заявив представник агресора. Також росіяни закликали делегатів на засіданні ОБСЄ "вийти зі зали зі своїми прапорами України".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі під час його візиту до Києва. Він наголосив на бездіяльність ОБСЄ через російську війну проти України.

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