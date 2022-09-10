На засіданні Ставки обговорили ситуацію на передовій і потреби щодо забезпечення військових

Глава держави заслухав доповіді щодо ситуації на передовій від командувачів оперативних напрямків.

Про це президент Зеленський повідомив під час вечірнього звернення у суботу, 10 вересня.

За його словами, на засіданні було ухвалено усі необхідні рішення.

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“Обговорили питання забезпечення наших військових. Заслухали доповідь міністра оборони Резнікова щодо результатів засідання у форматі Рамштайн”. Дякуємо партнерам за підтримку!” - коротко окреслив одну з головних тем цієї зустрічі український лідер.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн-5" . На цьому засіданні міністри оборони та очільники генеральних штабів з понад 50 країн закріпили курс на довгострокову підтримку України.

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