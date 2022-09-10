На засіданні Ставки обговорили ситуацію на передовій і потреби щодо забезпечення військових

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача.
Глава держави заслухав доповіді щодо ситуації на передовій від командувачів оперативних напрямків.
Про це президент Зеленський повідомив під час вечірнього звернення у суботу, 10 вересня.
За його словами, на засіданні було ухвалено усі необхідні рішення.
“Обговорили питання забезпечення наших військових. Заслухали доповідь міністра оборони Резнікова щодо результатів засідання у форматі Рамштайн”. Дякуємо партнерам за підтримку!” - коротко окреслив одну з головних тем цієї зустрічі український лідер.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн-5". На цьому засіданні міністри оборони та очільники генеральних штабів з понад 50 країн закріпили курс на довгострокову підтримку України.
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