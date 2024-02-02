На засіданні Ставки сторони обговорювали п'ять найважливіших на сьогодні питань: Зеленський повідомив, яких саме

Основні питання, що обговорювались на Ставці, стосувалися дронів, снарядів, ситуації на фронті, фортифікаційних споруд та енергетики.

Президент України Володимир Зеленський 2 лютого провів засідання Ставки. Він повідомив, що обговорювались пʼять важливих питань.

Подробиці президент повідомив у Telegram.

Перше – українське виробництво дронів.

План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання.

Доповіді – віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров.

Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає.

Друге питання – снаряди. Виробництво та імпорт.

Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників.

Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах.

Третє – ситуація на фронті. Всі ключові напрямки.

Авдіївка – особливо складно.

Доповідали Головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський.

Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили.

Четверте – фортифікації.

Нарощування фортифікаційних споруд.

Доповідь премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений.

І п'яте питання на Ставці – енергетика.

Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки.

Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький.

Проходимо цей опалювальний сезон стабільно.

"Дякую всім нашим працівникам енергетичної галузі й кожному воїну, який захищає від російських ракет і дронів. Стійкість нашої держави й кожної її системи – це обовʼязкова передумова сили України", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Зеленського прокоментували чутки щодо нібито відставки Залужного.