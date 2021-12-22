На засіданні ТКГ досягнуто домовленості про повне припинення вогню на Донбасі

На засіданні ТКГ досягнуто домовленості про повне припинення вогню на Донбасі

Українська сторона повністю готова до цього.

У середу, 22 грудня, на останньому у 2021 році засіданні Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі було досягнуто згоди щодо необхідності відновлення дії режиму припинення вогню.

Про це повідомили в Telegram-каналі української делегації у ТКГ.

“Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку”, – зазначив з цього приводу виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін.

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У повідомленні підкреслили, що спільне розуміння цієї необхідності засвідчили також представники ОБСЄ.

Українська делегація наголосила, що такий результат останньої цього року зустрічі дуже важливий з огляду на прийдешні зимові свята.

“Для наших громадян традиційно зустрічати Різдво та Новий рік у спокої й разом з найближчими людьми. Безпековий компонент усвідомлюється як визначальний”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 21 грудня, на околиці Мар'їнки проросійські бойовики відразу випустили 37 мін.

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